أسعار النفط ترتفع

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعدما انخفضت في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، مدعومةً باحتمال إيقاف رفع أسعار الفائدة الأمريكية، واتخاذ إجراء حاسم لمنع التخلف عن سداد الدين الأمريكي، وأسهم ذلك في أن تسود حالة من التفاؤل بشأن زيادة نمو الطلب على النفط في الصين.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، إلى احتمال إيقاف رفع سعر الفائدة خلال شهر جوان بحسب تقرير لوكالة رويترز، بالإضافة إلى ذلك، أدى إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يعلق العمل بسقف الدين العام البالغ 31.4 تريليون دولار، إلى تحسين فرص تجنب التخلف عن السداد.

جاء ذلك بعدما تراجعت أسعار النفط الخام، أمس الأربعاء بنحو 2%، حيث زادت المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الطلب من الصين، والتقدم الإيجابي البطيء بشأن الاتفاق على سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مخاوف لدى بعض التجار من أن دول أوبك قد تتجه إلى خفض آخر في الإنتاج، ما قد يؤدي إلى خفض المعروض النفطي في الأسواق، وارتفاع أسعار النفط الخام.