بريست يعلن رحيل بلقبلة

أعلن اليوم الخميس، نادي بريست الفرنسي رحيل لاعبه الدولي الجزائري هاريس بلقلبة عن صفوف النادي.

ونشر الفريق فيديو مدته 1:30 عبر صفحته الرسمية على تويتر، تحدث فيه لاعب " الخضر" عن تجربته مع بريست وهو الذي يتواجد في نهاية عقده.

وقال بلقبلة:" قصة الحب بدأت في 2018، سرعان ما أدركت أن هنا كل شيء كان مختلفا".

و أضاف:" عشت أجمل لحظات مشواري، لقد حان الوقت للإبحار نحو وجهة أخرى، وتحديات جديدة".

وختم بلقبلة :" أشكركم على كل الحب الذي قدمتموه لي".

يذكر أن صاحب الـ 29 سنة، سيلعب يوم السبت آخر مباراة له مع بريست وسيكون ذلك أمام ران".