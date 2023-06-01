زفيزف يجتمع برؤساء الرابطات الجهوية

قدم كل رؤوساء وممثلو الرابطات الجهوية الكروية عرضا خاص بوضعية الرابطات على جميع المستويات الرياضية والإدارية و التنظيمية و المالية و المشاريع، وحتى الشكاوي.

و جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد لرئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف،مع رؤساء الرابطات الجهوية الوطنية لكرة القدم .

و وفق الصفحة الرسمية للاتحاد ركز هذا الاجتماع، الذي برمج قبل أيام قليلة قبل عقد الجمعية العامة العادية للفاف ، بشكل أساسي على نتائج مخالف الرابطات في نهاية الموسم الكروي 2022/2023.

و في نهاية هذه الجلسة، شكر رئيس الفاف ممثلو الرابطات مشيدا بأهمية العرض و الجهود المبذولة لضمان سير الرابطات وخاصة حسن سير المنافسة.

كما طمأن زفيزف رؤساء الرابطات، فيما يتعلق بالوضع المالي خاصة مع وجود دعم من قبل الدولة في إطار تطوير و تعزيز كرة القدم للهواة .