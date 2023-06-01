تعيينات الحكّام الجزائريين في مختلف المسابقات القارية

قدم نائب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، جمال حيمودي عرضا مفصلا عن السلك المسؤول عنه، وذلك خلال اجتماع المكتب الفيدرالي لـ " الفاف".

وعاد حيمودي إلى تقنية الفيديو المساعد التي تم استخدامها مؤخرا في منافسة كأس الجزائر وتحديدا في الدور نصف النهائي، إذ أشار الحكم الدولي السابق إلى حسن سير المباراتين ولاسيما من حيث التحكيم.

وكشف المتحدث ذاته، عن تعيينات الحكام الجزائريين في مختلف المسابقات القارية والتي جاءت على الشكل الآتي:

مصطفى غربال: حكماً بتقنية الفيديو المساعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

أكرم عباس زرهوني: حكم مساعد في كأس العالم تحت 20 سنة في الأرجنتين منذ الـ 20 من ماي الماضي وإلى غاية الـ 11 جوان 2023 ، وقد أدار مباراته الثالثة كحكم مساعد.

زكرياء عروي: تم تعيينه كحكم في بطولة الاتحاد العربي لكرة القدم الشاطئية والتي كانت من 11 إلى 20 ماي المنقضي بجدة السعودية.

محمد عمار بلزوان وعادل شناوة: كأس العرب لكرة الصالات المقرر في جدة ، المملكة العربية السعودية ، من 6 جوان إلى 16 جوان 2023.