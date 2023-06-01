قال رئيس المجلس الوطني لحماية وترقية حقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني إن الجزائر تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتعمل على توسيع مجال الحريات رغم بعض النقائص المسجلة في هذا المجال.

وأوضح زعلاني في تصريح للإذاعة الجزائرية أن المجلس وبصفته مؤسسة دستورية يعمل وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها على معالجة هذه النقائص والتقليل منها وفقا لمقاربة تقوم على التهدئة والتدرج.

وضمن هذا السياق، اعتبر ضيف الإذاعة أن البيروقراطية تمثل نسبة 50 بالمائة من التحديات الكبرى التي تواجه وتعيق التقدم في تطبيق حقوق الإنسان.

وتحدث رئيس المجلس الوطني لحماية وترقية حقوق الإنسان عن أنه سيعمل على المدى الطويل مع وسيط الجمهورية ومختلف أجهزة الدولة على ردم الفجوة بين الإدارة والمواطن، معلنا في ذات الوقت عن أنه يعتزم رفع توصيات في هذا المجال لرئاسة الجمهورية ضمن التقرير السنوي القادم.

وبخصوص مسألة الاكتظاظ داخل السجون، أكد زعلاني بأن الوضع إجمالا في تحسن مستمر قياسا بالأعوام الماضية وخصوصا بعد افتتاح المزيد من المؤسسات العقابية لتحسين وضعية السجناء في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في معدلات الجريمة على تعددها وفي مقدمتها "عصابات الأحياء".