ذوو الهمم في ضيافة الحرس الجمهوري

على وقع ألحان وأنغام الناي الجزائري التقليدي، استعرض الفوج 11 للخيالة والمواكبة لقيادة الحرس الجمهوري، ببرج الكيفان بالعاصمة، فنيات وقدرات فرسانهم، أمام جموع الأطفال من ذوي الهمم وأوليائهم، الذين قدموا من عدة ولايات الجزائر، المدية، المسيلة، برج بوعريريج، ميلة ، الشلف وتيزي وزو، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة.

في المستطيل الأصفر قدم الفرسان أحسن ما لديهم من فنيات وأساليب ركوب الخيل باللباس الجمهوري الرسمي، وسط تفاعل الأطفال معهم بالتصفيق والتشجيع، قبل أن يتم استدعاءهم للنزول إلى الميدان لامتطاء الخيول والتجوال بها وأخذ صور تذكارية مع الفرسان.

وتضمن النشاط الذي ياتي في إطار تنفيذ مخطط الاتصال 2022-2023، المصادق عليه من قبل الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني عدة ورشات، كالتلوين وركوب الخيل والعلاج بها ، إلى جانب عروض الفروسية، على وقع موسيقى من التراث الجزائري.

وألقى العقيد غربي الأمين، رئيس مصلحة الإعلام والاتصال لقيادة الحرس الجمهوري، كلمة بالمناسبة ، نيابة عن الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، رحب فيها بالضيوف وأوضح أن القيادة دأبت على تنظيم مثل هاته الأنشطة لفائدة الطفولة ، للحفاظ على تقاليد طيبة ونظرا لدور هذا الحيوان الأليف في حياة الأشخاص ذوي الهمم، من خلال العلاج بالفروسية ، حيث تم تسخير لهم كل الامكانيات المادية والبشرية ، لإسعادهم والتعامل مع الحصان في كل مراحل يومياته.