ملاحقات قضائية جديدة بحق الغنوشي

بدأ القضاء التونسي ملاحقات وتحقيقات قضائية جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وقالت المحامية نادية الشواشي إن قائمة المشتبه فيهم في القضية الجديدة " تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد"، وأضافت أن لقائمة تشمل أيضا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس والصحفية شهرزاد عكاشة، وعسكري سابق تقرر توقيفه.

ورفضت الرئيسة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، ونشرت ردا استغربت من خلاله الزج باسمها في قضية تضم " متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شئ، مذ كنت ممارسة لمهامي في ديوان رئاسة الجمهورية "، واضافت" آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ وابتعدت لعدة أسباب ولكنني سأعود وسأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر ومن المتحيل".