اتحاد الجزائر: التحضيرات متواصلة وهذه أبرز التصريحات قبل النهائي

يواصل نادي اتحاد الجزائر، تحضيراته بالمركز التقني لسيدي موسى تحسبا لخوض لقاء إياب نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام يانغ أفريكانز التنزاني بملعب الخامس جويلية يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وعن الاستعداد لهذا العرس الإفريقي قال أسامة شيتة في تصريحات صحفية خلال المنطقة المختلطة التي نظمت اليوم: " أمامنا 90 دقيقة، لم نتوّج بعد نحن نحضّر على قدم وساق، لدينا لاعبون يتمتعون بخبرة كبيرة وسنعمل كل ما بوسعنا للتتويج بها".

وأضاف:" صحيح عدنا بفوز من تنزانيا، لكن لحد الآن لم نحقق أي شيء، سنقاتل من أجل جمهورنا الذي نريد أن يقف معنا كما عودنا".

من جهته ثمن مساعد المدرب فريد زميتي، استدعاء أربعة لاعبين من صفوف الاتحاد إلى المنتخب الأول وقال:" هذا تحفيز للجميع، كانت فرحتنا كبيرة أتمنى أن يعطي هذا دفعا معنوية لهم وليثبتوا أحقيتهم بذلك والشكر كذلك للمدرب جمال بلماضي الذي رأى بأنهم قادرين على تقديم الإضافة".

وختم اللاعب المتألق خالد بوسليو تصريحات زملاءه بخصوص الموعد المرتقب مؤكدا:" نعمل جاهدين على أن نكون أكثر جاهزية من مباراة الذهاب، رسالتي إلى الجماهير أن تكون وراءنا لتعّم الفرحة، هدف واحد وهو التتويج بالكأس".

يذكر أن المدرب عبد الحق بن شيخة والقائد زين الدين بلعيد، سينشطان غدا ندوة صحفية بقاعة المحاضرات بملعب الخامس جويلية بداية من الساعة الثانية والنصف ظهرا.