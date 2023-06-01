"العائلة تستشير" منصة رقمية جديدة لمرافقة الأسر الجزائرية

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الخميس، عن انه تم مؤخرا إطلاق المنصة الرقمية "العائلة تستشير "التي تمكن العائلات من التواصل عبر منصة رقمية مع مختصين من أجل الاستفادة من توجيهات ومرافقة في مجال الوقاية من المخدرات مؤكدة أن هذه المنصة تندرج في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها الوزارة لحماية خاصة فئة الأطفال والمراهقين من هذه الآفة .

وأكدت كريكو، في تصريح للقناة الاذاعية الاولى، أنه تم إطلاق هذه المنصة في إطار الحملة الوطنية للتحسيس حول الوقاية ومكافحة ظاهرة المخدرات، منوهه أنها وسيلة من وسائل التوعية والتحسيس لربات الأسر وتوجيهها في حالة ما كان هناك مؤشرات تعاطي المخدرات على أحد أفرادها خاصة فئة الأطفال.

وكشفت ضيفة الأولى، عن مجلة دورية خاصة بالأطفال بالمركز الوطني للتوثيق والأسرة والطفولة التابع للقطاع التضامني. واضافت بالقول" حاولنا ان نجمع في هذه المجلة كل ابداعات الطفولة كتجربة أولى واصدار أول والتي تضم كل الجوانب التي ممكن أن يبرز فيه الطفل."