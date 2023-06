Le 1er groupe de pèlerins algériens quitte le pays à destination de la Mecque

Etaient présents pour saluer le groupe composé de 39 hadjis, outre les membres de la mission nationale du Hadj, à son départ, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, le ministre des Transports, Youcef Cherfa, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche ainsi que le directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy.