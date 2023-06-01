ڨالمة: إصابة 05 أطفال ورجل في حريق بيت قصديري

أصيب، في وقت متقدمة من صباح اليوم الخميس، خمسة أطفال أعمارهم بين 03أشهر و14سنة، ورجل، بصعوبة في التنفس، في حريق شي داخل بيت قصديري بحي يحي مغمولي ببلدية ڨالمة .

وقالت مديرية الحماية المدنية بالولاية، أن إسعافاتها للمركز المتقدم بالمدينة، تدخلت في حدود الساعة 02سا و 33 دقيقة بإسعاف الضحايا بعين المكان ثم قامت بنقل الأطفال الخمسة إلى مستشفى الأم والطفل، كما نقلو الضحية السادسة وهي رجل، إلى مستشفى الحكيم عقبي، على جناح السرعة.

وقدرت مصالح الحماية المدنية الخسائر المادية، في بعض الأثاث والأفرشة وجهاز كهرومنزلي، مفيدة في بيان لمصالح خليتها للإعلام، أن التدخل في الحريق، مكن إلى جانب إنقاذ الضحايا، مكن من حماية 04 قارورات غاز بوتان، داخل البيت القصديري الذي وقع به الحريق.