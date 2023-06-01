عطاف يواصل حشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن

أجرى وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف اليوم الخميس لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية.

وأجرى عطاف، محادثات مع وزير خارجية جمهورية ترينيداد وتوباغو آمري بروان الذي سترأس بلاده الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل، خلال تنقله إلى مقر الأمانة العامة بنيويورك لحشد دعم ملف ترشيح الجزائر لعضوية دائمة في مجلس الأمن.

وتطرق الطرفان إلى سبل وآفاق التعاون بينهما بهدف حشد المزيد من الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن. وفي نفس السياق التقى وزير الشؤون الخارجية مع أعضاء بعثة الجزائر الدائمة بقيادة السفير المندوب الدائم عمار بن جمعة، مُشددا على ضرورة مواصلة جهود العثة الجزائرية وتكثيفها تحسبا للاستحقاق المنتظر يوم 6 جوان الجاري.