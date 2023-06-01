رئيس الجمهورية يهنئ على إنجاز مركب سحق البذور الزيتية

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، على إنجاز مركب سحق البذور الزيتية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن التهنئة جاءت في رسالة وجهها رئيس الجمهورية لرئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تقدم فيها الرئيس تبــون بالتحية والتقديـر إلى مدير مجمع سيفيتال وكافة العاملين والعاملات بالمجمع.

وأعرب الرئيس تبون، عن تمنياته بأن يكون هذا الإنجاز الصناعي نموذجا للمؤسسات الاقتصادية المنتجة الناجحة.

كما جدد الرئيس تبون دعم الدولة الكامل ومرافقتها لكامل المشاريع الاستثمارية الصناعية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.