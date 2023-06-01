المدية: الوالي يزور فريق الأولمبي وتحفيزات مالية قبل مواجهة سعيدة

قام جهيد موس والي المدية بزيارة تحفيزية لفريق أولمبي المدية الذي تنتظره غدا الجمعة مواجهة مصيرية لضمان البقاء في بطولة القسم الوطني الثاني هواة أمام مولودية سعيدة لحساب الجولة الأخيرة.

وقد طالب الوالي خلاله لقاءته بالطاقم الفني والإداري للأولمبي واللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وضمان البقاء داعيا زملاء القائد لكروم إلى بذل مجهوداتهم لضمان البقاء وإسعاد الأنصار لعب مقابلة نهائية حاسمة في ختام الموسم أمام مولودية سعيدة بملعب إمام الياس، حيث تكفي أبناء التيطري نقطة واحدة لتثبيت البقاء في هذه الرابطة الثانية.

ومن المنتظر أن يتم تخصيص منح مالية للفريق بمساهمة المقاولين وأصحاب المال للاعبين لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية.