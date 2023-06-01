المدية: الوالي يزو الأولمبي وتحفيزات مالية قبل مواجهة سعيدة

قام والي المدية، جهيد موس، بزيارة تحفيزية لفريق أولمبي المدية الذي تنتظره غدا الجمعة مواجهة مصيرية لضمان البقاء في بطولة القسم الوطني الثاني هواة أمام مولودية سعيدة لحساب الجولة الأخيرة.

وقد طالب الوالي خلال لقاءه بالطاقم الفني والإدراي واللاعبين بضرورة العمل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وضمان البقاء، داعيا زملاء القائد لكروم إلى بذل مجهودات وإسعاد الأنصار حيث تكفي أبناء التيطري نقطة واحدة لتثبيت البقاء في هذه الرابطة الثانية.

وقد تم تخصيص منح مالية للفريق بمساهمة المقاولين وأصحاب المال لتحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية.

من جهتها، قررت مديرية الشباب والرياضية أن يكون الدخول مجانا لملعب إمام الياس لمناصرة أصحاب الزي الأزرق والبرتقالي.