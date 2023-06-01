بشار: عودة الحياة إلى سد "جرف التربة"

تدعمت قدرات تخزين المياه بسد "جرف التربة" بولاية بشار بكميات جديدة قدرت بـ2.8 مليون متر مكعب، حسبما علم اليوم الخميس لدى مديرية الري.

وسجل هذا الحجم الجديد من المياه عقب تساقطات الأمطار الأخيرة التي عرفتها المنطقة وكذا فيضانات "وادي غير" الذي يعد واحدا من أكبر الأودية بالجنوب الغربي للوطن، وفق ذات المصدر.

ويتوفر هذا الحاجز المائي (70 كلم جنوب بشار) على طاقة تخزين تقدر بـ365 مليون متر مكعب من المياه، وكان مخزونه قد قدر بأقل من واحد مليون متر مكعب خلال السنوات الأخيرة بفعل موجة الجفاف التي شهدتها المنطقة، وهي ظاهرة طبيعية غير مسبوقة، مثلما أشير إليه.

وكانت هذه المنشأة المائية المنجزة لتموين مدينتي بشار والقنادسة بالمياه الصالحة للشرب عبر محطتها للمعالجة قد تدعمت قبل سنة بالمشروع العملاق لتحويل المياه الألبيانية من منطقة بوسير (190 كلم شمال بشار) نحو هاتين الجماعتين المحليتين، كما ذكرت مديرية الري.

ولقي هذا الامتلاء الجديد للمياه بسد "جرف التربة" ارتياحا واسعا سواء في أوساط فلاحي المنطقة والمواطنين.