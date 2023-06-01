سكة حديدية: عملية تخريب لكوابل الإشارة ببئرتوتة

سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عملية تخريب لكوابل الإشارة التي تتحكم بحركة سير القطارات على بالسكة الحديدية، من طرف مجهولين.

وأوضح بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تعرضت لعملية تخريب "همجية" لكوابل الإشارة التي تتحكم بحركة سير القطارات على بالسكة الحديدية، من طرف مجهولين بين الممر 22 ومحطة بئر توتة (النقطة الكيلومترية PK 26+400) استغلوا الفترة الليلية وتساقط الأمطار دون مراعاة ما قد يترب على هذا الفعل التخريبي، من توقف لخدمة القطارات وتعريض سلامة وأمن المسافرين للخطر.

وأضاف البيان أن "هذه الأعمال التخريبية والسلوكيات اللامسؤولة قد تتسبب في حوادث قطارات خطيرة وصعقات كهربائية مميتة تهدد حياة الأفراد، وهو ما ينعكس سلبا على جودة الخدمة واستمرارها، إذ يترتب عن تعطيل عمل الإشارات الضوئية تذبذبا في برنامج سير القطارات ما يستوجب التحول إلى تسييرها بالنظام التقليدي، وهو ما يتسبب في تأخر القطارات على مواعيدها المبرمجة، مما يؤدي إلى نقص الرحلات وتعطيل المسافرين في تنقلاتهم".

وأكدت ذات الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية لكشف الفاعلين ومقاضاتهم، والتصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية التي تضر بالشركة والمسافرين بالدرجة الأولى وبالاقتصاد الوطني، حسب البيان.

ودعت الشركة إلى عدم الاقتراب من المحيط السككي، وتوعية الأطفال حول المخاطر التي تتربصهم به، كما تذكر كافة المواطنين بضرورة عدم المساس بالأملاك العمومية والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تصل إلى غرامات مالية ضخمة والسجن.