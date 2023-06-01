زرواطي: لن أصمت

أدلى رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، بتصريحات إلى وسائل الإعلام عقب مثوله أمام لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقال زرواطي: " مررت أمام اللجنة وحظيت باستقبال جيد من رئيسها الذي منح لي الكلمة، تحملت المسؤولية وأكدت له أنني أدليت بتلك التصريحات".

وأضاف ذات المتحدث: " كما أكدت للجنة الانضباط أنني سأواصل التكلم عندما أرى أشياء لا تخدم الكرة الجزائرية، لم أندم أبدا على التصريحات التي أدليت بها".

وكان زرواطي قد أدلى بتصريحات نارية بعد قرار تغيير مكان إجراء نصف نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة الساورة وأولمبي الشلف، حيث نقلت المواجهة من ملعب 20 أوت ببشار إلى ملعب ميلود هدفي بوهران بسبب تطبيق تقنية "الفار" وشهدت تأهل "الشلفاوة" للنهائي.