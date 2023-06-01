تطورات بخصوص مشروع المركب الرياضي بقسنطينة

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد اليوم الخميس، بمجلس الأمة، أنه تم رفع التجميد المالي عن المجمع الرياضي بقسنطينة وانطلاق أشغاله مرهون بالوقت المناسب لبرمجته ضمن المخطط الوطني للاستثمار الذي يخضع لسلم الأولويات.

وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي، طرحه النائب محمد بوكرو (حر) حول الإجراءات المتخذة لتسوية وضعية المركب الرياضي بقسنطينة الذي يضم ملعب لكرة القدم بسعة 50 ألف متفرج وهياكل رياضية أخرى "أن المشروع مسه قرار رفع التجميد المالي عنه وتبقى مسالة انطلاق أشغاله مرهون بالوقت المناسب لبرمجته ضمن المخطط الوطني للاستثمار الذي يخضع لسلم الأولويات".

وأضاف ممثل الحكومة أن قطاعه "سيعمل كل ما بوسعه لتحقيق هذا المشروع الذي سجل سنة 2007 (..) تقدمنا بطلب لمصالح وزارة المالية لدعمه وهذا بعدما كلفت المصالح المركزية واللامركزية لرفع التجميد عنه".

وقررت الدولة رفع التجميد عن العديد من المشاريع المعطلة التابعة لقطاع السباب والرياضة بعدة ولايات منذ عدة سنوات، منها ملعب سطيف بسعة 50 ألف مقعد الذي سيتم الانطلاق قريبا في إعداد الدراسة التقنية المتعلقة به إضافة إلى ملعب بجاية الذي كان من المفروض انطلاق أشغاله سنة 2014.