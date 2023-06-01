موسم الاصطياف 2023.. استحداث مؤسسات فندقية

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اتخاذ جملة من الإجراءات لإنجاح موسم الاصطياف 2023، سيما ما تعلق باستحداث مؤسسات فندقية وترقية الخدمات السياحية.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجل، شنوفي سليم، أوضح الوزير أنه من أجل إنجاح موسم الاصطياف لهذه السنة، لاسيما ما تعلق باستحداث هياكل فندقية، "تم استلام منذ بداية السنة الجارية 9 مؤسسات فندقية على مستوى الولايات الساحلية توفر 800 سرير و400 منصب شغل، علاوة على استلام 38 هياكل أخرى، وذلك في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية".

وفي ذات الشأن، ذكر ديدوش بأن القطاع يعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، وذلك في إطار اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي تترأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من أجل إنجاح موسم الاصطياف، سيما من خلال استغلال الإقامات الجامعية وتخصيص فضاءات للمخيمات العائلية وتنظيم معارض للصناعة التقليدية ورحلات سياحية ونشاطات أخرى.

وبعد أن أبرز ضرورة تطوير السياحة الداخلية بالنظر إلى حجم المقومات والمؤهلات السياحية والطبيعية والتاريخية التي تزخر بها ولايات الوطن، جدد التأكيد على الدور الهام لقطاع السياحة والصناعات التقليدية في تعزيز التنمية المحلية و تنويع الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول تطوير الهياكل السياحة بولاية جانت، كشف الوزير عن "اعتماد 7 مشاريع من أجل إنجاز هياكل فندقية بطاقة استيعابية تقدر ب1400 سرير مع توفير أزيد من 700 منصب شغل"، مشيرا إلى انطلاق الأشغال على مستوى مشروعين.

وفي نفس الإطار، أشار ديدوش إلى "تخصيص حافظة عقارية بولاية جانت تتربع على مساحة قدرها 100 هكتار موجهة للاستثمار السياحي", حيث من المرتقب "توفير 1600 سرير و 800 منصب شغل عند استغلال هذا العقار, علاوة على إنشاء وكالة تتكفل بتوفير العقار السياحي وتسييره قصد توطين المشاريع السياحية وفقا للمعايير الدولية".