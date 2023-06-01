عطاف يشارك في مراسم تأبين المجاهد قوديح الهواري

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك في مراسم تأبين الفقيد المجاهد الحاج قوديح الهواري الذي اشتغل ببعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة ابتداء من سنة 1958، حسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الخميس.

وقدم عطاف بالمناسبة تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد، مترحما على روحه الطاهرة وراجيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته.

تجدر الإشارة، أن مراسم التأبين قد تمت قبيل نقل جثمان الفقيد المجاهد من نيويورك إلى وهران أين سيوارى الثرى.

وقد اشتغل الفقيد مع البعثة الأولى لجبهة التحرير الوطني لدى الأمم المتحدة والتي كان ينشطها المرحومون حسين آيت أحمد ومحمد يزيد وعبد القادر شندرلي. وواصل عطاءه مع البعثة الجزائرية بعد استقلال الجزائر، وذلك من سنة 1962 إلى غاية مطلع العشرية الفارطة.

وولد الفقيد سنة 1929 بحي "المدينة الجديدة" بمدينة وهران وانخرط في صفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1956 وشارك في عدة مهام مناهضة للمستعمر الفرنسي الذي ألقى عليه القبض وحكم عليه بالإعدام حيث بقي في السجن إلى غاية الاستقلال.