أمن الجلفة يوجّه نداءً للجمهور

وجه الأمن الوطني بولاية الجلفة، نداء للجمهور بخصوص سبعة أشخاص مشتبه فيهم في عدة قضايا نصب واحتيال، والتدخل بغير صفة في الوظائف المدنية والتزوير واستعمال المزور.

وأوضح البيان أنه: "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات وتنفيذا للنيابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة (الغرفة الثانية) تنهي مصالح أمن ولاية الجلفة إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصورة المدعوين (س-ع-أ)و (ب-ك)يشتبه في تورطهما في قضايا نصب واحتيال، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا والتدخل بغير صفة في الوظائف المدنية والمدعوين (ط- م- أ) و( ز- أ) و(ق- إ)و(ف-خ-أ) و(ح-م) يشتبه تورطهم في قضية نصب واحتيال والمدعو (ف-خ-أ) يشتبه تورطه في قضية تزوير واستعمل المزور في الوثائق الإدارية.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجلفة نداء كل شخص وقع ضحية للسالف ذكرهم سواء تعامل معهم أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الجلفة، لسماعه كضحية أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.