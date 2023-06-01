أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برمجة رحلات بحرية يومية بين وهران ومستغانم طيلة الفترة الصيفية.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك": "يسر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تضع تحت تصرف زبائنها برنامج الرحلات لموسم اصطياف 2023 الخاص بالعبارة سرايدي، وذلك ابتداء من 1 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023".

ووفق ذات البيان فإنه على مدار يوم كامل وابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة والنصف مساء، يعمل طاقم قسم النقل البحري الحضري على ضمان رحلات من وهران إلى مستغانم بسعر 800 دينار بالنسبة للبالغين فيما تحتسب تسعيرة الأطفال الأقل من 12 سنة بـ400 دينار.