حماد يزور فريق اتحاد الجزائر بمركز سيدي موسى

قام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، بزيارة تشجيعية إلى فريق اتحاد الجزائر الذي يتواجد في تربص مغلق بمركز سيدي موسى تحضيرا لمقابلة الإياب من نهائي كأس "الكاف" ضد نادي يانغ أفريكانز التنزاني بعد غد السبت على ملعب 5 جويلية.

وكان الوزير مرفوقا برئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، حيث كان له حديث مع إدارة النادي العاصمي والمدرب عبد الحق بن شيخة.

وألقى حماد كلمة مقتضبة بالمناسبة تمنى فيها التوفيق للنادي في هذه الخرجة الإفريقية الهامة، مضيفا أنهم لا يمثلون اتحاد العاصمة فقط بل كل الجزائر.

وكان أبناء "سوسطارة" قد عادوا بفوز ثمين من تنزانيا في لقاء الذهاب، الأحد الماضي، بنتيجة هدفين مقابل هدف.