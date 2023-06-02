تراجع تكلفة الشحن البحري.. هل تنخفض الأسعار؟

شهدت أسعار الشحن البحري على المستوى العالمي للحاويات قياس 40 قدما تراجعا بنسبة 80% خلال عام، حيث انخفضت الأسعار من 9745 دولار في فيفري 2022 إلى 1991 دولار في الثلاثي الأول من 2023، حسب بيانات مؤشر بورصة البلطيق الذي يقيس أسعار الشحن الدولي بشكل دوري. وشهدت تكاليف الشحن وأسعار الحاويات انخفاضا مزدوجا، بما يدفع إلى التأثير على مستويات أسعار السلع والبضائع بالنظر إلى تأثير العاملين، يضاف إليه انخفاض مؤشرات أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة "فاو".

ويعتبر شهر سبتمبر من عام 2021 ذروة الأسعار بالنسبة للشحن البحري، حيث تجاوز سعر شحن الحاوية 40 قدما 11.100 دولار. وقبل تفشي جائحة كورونا في مارس من العام 2020 كانت أسعار الشحن البحري في المتوسط بين 1.100 و1.400 دولار، ولكن مع بداية أزمة كوفيد-19 شهدت الأسعار ارتفاعا مطردا تصاعديا، وتراجعت أسعار الشحن البحري في الربع الأول من 2023 نحو 35 في المائة مقارنة مع نهاية 2022، ليصل متوسط تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدماً إلى 1481 دولار نهاية الأسبوع المنتهي في 31 مارس 2023.

وأشار عاملون في قطاع النقل لـ"الخبر" إلى أن تراجع أسعار الشحن بنسب عالية بالنسبة للحاويات وكذا أسعار شحن سلع كالسيارات والبضائع العامة التي لا يتم شحنها في الحاويات يساهم في التحرر من ضغوط جائحة كورونا على سلاسل التوريد، التي وصل معها سعر شحن الحاوية إبان ذروة الجائحة إلى نحو 11 ألف دولار، مشيرين إلى أنه يتوقع أن تنعكس تلك التراجعات على أسعار السلع والمنتجات المستوردة التي تستفيد من تلك الانخفاضات في الأسواق المحلية وعلى حركة الصادرات خارج المحروقات.

ويوضح خبراء اقتصاديون أن التراجع المستمر في أسعار الشحن خلال الأشهر الماضية وما نتج عنه من انخفاض في أسعار شحن الحاويات يتراوح بين 50 و80 في المائة ناتج عن تجاوز العالم لضغوطات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على تدفق سلاسل الإمداد، إضافة إلى التباطؤ في الحركة التجارية على مستوى العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأيضا وفرة حاويات الشحن وانفراج أزمة شحها. وحسب مختصين في مجال النقل البحري، فإن سعر حاوية سعة 40 قدما من الصين إلى الجزائر بلغ مستويات عالية في فترة الذروة (أوت وسبتمبر 2020)، بتقديره بنحو 12.000 دولار، وانخفض في فترة فيفري ومارس 2021 إلى حدود 7500 دولار، كما شهد في الفترة الأخيرة تراجعا في مستويات ما بين 3500 و4000 دولار، أي في مستويات قريبة من فترة ما قبل الجائحة. وفي مارس 2023، أفادت تقديرات "فرايتوس" إلى متوسط تكلفة حاوية سعة 40 قدما من الصين إلى أوروبا بنحو 3000 دولار أمريكي، وبالنسبة لتقديرات ماي 2023 قدر المؤشر العالمي للحاويات بـ1407 دولار وبمنحى تنازلي، بينما قدر معدل الشحن للحاويات من الصين وشرق آسيا إلى منطقة المتوسط بـ2447 دولار، مع منحى تنازلي. بالمقابل، فإن المؤشر الدولي للحاويات "دروي" أفاد بانخفاض هذا الأخير إلى مستوى 1954.64 دولار في فيفري 2023 بالنسبة لسعر شحن حاوية سعة 40 قدما، فيما قدر الانخفاض ما بين فيفري 2022 وفيفري 2023 بنحو 80 في المائة، وعلى مسار "شانغاي الصينية وروتردام" فإن المؤشر بلغ 1732 دولار للوحدة. ويوضح خبراء اقتصاديون تلازم تراجع تكلفة الشحن والنقل والحاويات مع انخفاض أسعار السلع، خاصة مع الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية، حيث إن السوق تشهد عروضا سعرية، فالأساس الاقتصادي والتجاري يفرض أن تبرز آثار إيجابية لتراجع أسعار الشحن العالمية وانخفاض العديد من المواد الخام والمواد الأولية في شكل انخفاضات سعرية للسلع.

تراجع أسعار الشحن إلى ما قبل جائحة كورونا

يؤكد مختصون في مجال النقل واللوجستيك تراجع أسعار الشحن إلى فترة ما قبل أزمة كورونا، حيث عاودت أسعار الشحن انخفاضها، مشددين على أن هذا التراجع ينعكس على أسعار العديد من السلع، لافتين إلى أن تفاوت أسعار الشحن يرتبط بعوامل ذات علاقة بالميناء وحجم الحاوية والرسوم المحلية المترتبة عليها. وسجلت أسعار الشحن تراجعا ملحوظا في الصين لتهبط إلى حوالي 3000 دولار للحاوية التي يبلغ حجمها 40 قدما و1500 دولار للحاوية التي يبلغ حجمها 20 قدما شاملة الرسوم، بعد أن بلغت أقصاها في الفترة الماضية جراء أزمة كورونا لتصل إلى أكثر من 11 ألف دولار.

وتراجعت أسعار الشحن البحري في الربع الأول من 2023 نحو 35 في المائة مقارنة مع نهاية 2022، ليصل متوسط تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدماً إلى 1481 دولار في 31 مارس. وعلى أساس سنوي تراجعت الأسعار أكثر من 84 في المائة من مستويات مارس من العام الماضي وبلغت تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدما عبر قناة السويس من الصين وشرق آسيا إلى شمال أوروبا إلى 1344 دولار في مارس وبلغت 1420 دولار في ماي، ومن الصين وشرق آسيا إلى المتوسط بلغت التكلفة 2856 دولار في مارس لتنخفض في ماي إلى 2447 دولار بنسبة انخفاض بلغت 3 في المائة.

ويسجل خبراء تراجع أسعار الشحن البحري خلال النصف الأول من عام 2023، وفقا لنشرة "سي ترايد" العالمية للشحن البحري، بسبب نمو التجارة العالمية الضعيف وزيادة الأسطول البحري.

وتأثرت أسعار شحن الحاويات بشدة في النصف الثاني من عام 2022 ولكنها انخفضت بنسبة 85 في المائة عن ذروتها بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 وتراجع الطلب على السلع في العالم، واستمر التراجع عموما في النصف الأول من عام 2023.

وحسب معهد "كيل" الألماني للدراسات، فإن انخفاض الطلب على السلع في العالم بنسبة 90% خلال جائحة كوفيد-19 تسبب في انخفاض الأسعار.

ويعتبر الشحن البحري واحدا من أهم وسائل النقل العالمية للبضائع، ويمتد إلى أكثر من 90% من التجارة العالمية. ويؤثر تراجع الأسعار في هذا القطاع على العديد من الصناعات والشركات التي تعتمد على الشحن البحري لنقل بضائعها.