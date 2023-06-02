أمطار غزيرة تجتاح 37 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة على شمال البلاد.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية، حذرت من تساقط أمطار غزيرة، تتعدى 40 ملم، على ولايات تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعبس، سعيدة، الجلفة، المسيلة، عين الدفلى، الشلف، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، وهران، الأغواط، البيض، والنعامة، وذلك ابتداء من التاسعة ليا الى غاية الثالثة زوالا من يوم غد السبت.

كما ستعرف ولايات: تيبازة، عين الدفلى، المدية، البليدة، بومرداس، البويرة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو وبجاية، وجيجل، أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم محليا، وذلك ابتداء من الثالثة زوالا الى غاية الثالثة زوالا من يوم غد السبت.

وأضافت نشرية أخرى، أن أمطار غزيرة، تتعدى 40 ملم، تجتاج كل من ولايات: سوق أهراس، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، سطيف، قسنطينة، خنشلة، وباتنة وذلك ابتداء من الثانية زوالا إلى غاية العاشرة ليلا من يوم غد السبت.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل. على ولايات غرداية، البيض، بشار وتندوف.