سيدي بلعباس: حادث مرور جديد لعربات "ترامواي"

شهد مسار ترامواي سيدي بلعباس الكائن بحي سيدي الجيلالي في الضاحية الشمالية للمدينة صباح يوم الجمعة تجددا لحوادث المرور ، وذلك اثر اصطدام سيارة من نوع رونو 19 بالعربة الامامية لوسيلة النقل الحديثة بعد قيام سائق ذات المركبة بمناورة خطيرة.

ولم يشهد الحادث الذي وقع بالمكان المحادي لمحطة نقل المسافرين "سوڨرال" تسجيل أي إصابة جسمانية مع أن الموقع كثيرا ما يعج بالحركة منذ الساعات الأولى من الصباح وإلى غاية أوقات متأخرة من الليل.

وكانت حوادث ترامواي سيدي بلعباس قد شهدت خلال الاسابيع الأخيرة ارتفاعا محسوسا مقارنة بالأشهر الماضية، وهو ما يكون قد كبد شركة "سيترام" خسائر مادية كبيرة.

يذكر أن شدة الاصطدام تسببت في خروج عربة قيادة الترامواي عن مسارها الحديدي في انتظار ما سيتوصل إليه التحقيق الأمني الميداني من نتائج.