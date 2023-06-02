غليزان: شبكة تحتال على المواطنين عبر الفيسبوك في قبضة الأمن

تمكنت عناصر مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بجمعية أشرار تقوم بالنصب على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

القضية جاءت بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري السادس لشكوى من أحد المواطنين بخصوص تعرضه إلى النصب بطريقة احتيالية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).وبعد مباشرة التحريات التقنية تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، أين ضبط بحوزته على مبلغ مالي يفوق 25.000دج ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية وبيانات إثبات وصك بريدي ،ليتبين أنه قام كذلك بالنصب على عدة ضحايا آخرين. وقد مكنت التحقيقات مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكيه في العملية وتوقيفهم بالتنسيق مع النيابة المحلية مع حجز جهاز ماسح ألي والوحدة المركزية للكومبيوتر المستعملة في استخراج استمارات خاصة بإحدى المؤسسات البنكية تمنح للضحايا. من جهة أخرى كان المشتبه فيه الرئيسي يقوم بتعميم مناشير فايسبوكية متضمنة لنماذج استمارات طلب القروض البنكية لإيهام الضحايا باستفادتهم من قروض مالية. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان.