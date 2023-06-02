المدية: أصاغر وفاق المدية في نهائي كأس الجمهورية

سيكون اليوم الجمعة وفاق المدية لأقل من 15 سنة على موعد مع كتابة التاريخ في حالة تتويجهم بكأس الجمهورية أمام شبيبة القبائل في اللقاء الذي سيجمعهما بملعب الدار البيضاء بالجزائر العاصمة بداية من الثالثة زوالا.

وقد أقصى أصاغر الوفاق في طريقهم للمشهد الختامي من السيدة الكأس فرقا عريقة على المستوى الوطني على غرار مستقبل واد سلي الذي التقاه في المربع الأخير، وقبله أصاغر شباب بلوزداد في ربع النهائي.

وقد خص والي المدية الوفاق أول أمس بحفل تكريمي على شرف فريقه للمرة الثانية، واعتبره محفزا كبيرا للأصاغر من أجل العودة بالكأس،

ويعول الطاقم الفني والإداري والأنصار والمتتبعين، لحصد لقب الكأس لأول مرة ليدخل خزائن عاصمة التيطري

للتذكير يعد فريق وفاق المدية أصغر فريق يصل لنهائي كأس الجزائر وهو ينشط في الرابطة الولائية لكرة القدم.