إحباط محاولة تهريب 23 طنا من الكوابل الكهربائية والمواد الغذائية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من إحباط محاول تهريب أزيد من 11 طنا من الكوابل الكهربائية وأزيد من 12 طنا من المواد الغذائية، كانت موجهة للتهريب، من قبل شبكة إجرامية تتكون من 20 شخصا، من بينهم 11 رعية أجنبية.

وحسب المديرية العامة الأمن الوطني فإن التحقيق مع المشتبه فيهم، كشف عن تفاصيل المخطط الإجرامي المنتهج من قبل أفراد هذه الشبكة، التي تلجأ إلى تجميع وتخزين الكميات الهائلة من الكوابل الكهربائية بإحدى المستودعات بالمنطقة الصناعية بمدينة الرويبة بالعاصمة، ثم نقلها عن طريق شركة نقل خاصة، وتجميعها بتمنراست، لتحول فيما بعد إلى مستودع بعين قزام، لغرض تهريبها لدول الجوار عبر الحدود الجنوبية.

عمليات التفتيش، التي طالت المستودعات والحظائر المستغلة من قبل عناصر الشبكة الإجرامية، بكل من الجزائر العاصمة، تمنراست وعين قزام، وكذا مقر الشركة، مكنت من توقيف 20 شخصا، من بينهم الرأس المدبر للشبكة، مع ضبط وحجز: 11.184.20 طن و1600 متر من الكوابل النحاسية، وأزيد من 12 طنا من مادة السميد والفرينة، والمواد الغذائية (زيت الزيتونـ مكملات غذائية..)، 03 شاحنات، مبلغ مالي يقدر بـ 137 مليون و750 ألف سنتيم و 137 غ من الذهب.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، عن جناية التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة دوليا، المساس الخطير بالاقتصاد الوطني، عدم الفوترة التهرب الضريبي.