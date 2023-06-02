توقيف شبكة مختصة في استيراد المخدرات من الخارج

تمكنت أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لناحية عنابة، أمس، من حجز ما يفوق 46 كيلوغرام المخدرات من نوع "القنب الهندي"، مع توقيف خمسة عناصر من هذه الشبكة الإجرامية، التي تنشط على امتداد العديد من ولايات الوطن.

وقد أحال أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروعة بالمخدرات، جميع الموقوفين، لاستكمال إجراءات التحقيق الجنائي والقضائي في الملف على السيد قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لناحية قسنطينة، على خلفية تورط الموقوفين مع عناصر آخرين ينشطون خارج الوطن.

توقيف المشتبه فيهم، حسب مصالح الشرطة، تم إثر معلومات استخباراتية وردت إلى أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير شرعي للمخدرات، مفادها وجود نشاط مشبوه لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و52 سنة، يحاولون من خلاله إغراق السوق المحلية بالجهة الشرقية بالمخدرات، التي تم استيرادها من الخارج.

وفور تلقيها الأخطار وأوامر التحري، من طرف الجهات القضائية المختصة إقليميا، باشر أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار في المشروع بالمخدرات، إلى وضع عناصر هذه الشبكة الدولية، قيد الترصد والملاحقة، باستغلال جدول المكالمات الهاتفية ومسار التحركات اليومية لهؤلاء المشتبه فيهم، ما مكن من توقيف جميع عناصر الشبكة وحجز ما يفوق 46 كيلوغرام من المخدرات (القنب الهندي) كانت بحوزة أحد المشتبه فيهم.

مكنت إجراءات المواجهة بين العناصر الموقوفين واستغلال المعلومات المتوفرة لدى أفراد الشرطة من القبض على جميع المتورطين وحجز المخدرات واسترجاع ثلاث سيارات سياحية فاخرة، كانت تستخدم في نقل المخدرات وأفراد العصابة، كما استرجعت الشبكية القضائية، أثناء مراحل تفتيش مقرات سكن الموقوفين والاتجار التي كانوا يستخدمونها لتخزين القتل الهندي، مبالغ مالية معتبرة من عائدات بيع المخدرات.