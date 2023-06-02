تصريحات بن شيخة عشية النهائي القاري (فيديو)

قدم مدرب اتحاد الجزائر، عبد الحق بن شيخة، شكره إلى الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد استدعاء 4 لاعبين من النادي العاصمي للالتحاق بتربص "الخضر".

وحسب بن شيخة فإن هذه الالتفاتة ستمنح دفعا معنويا قويا للاعبين المستدعين والنادي ككل قبل خوض إياب نهائي كأس "الكاف" ضد يانغ أفريكانز التنزاني.

وأعلن الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمته الخاصة بمواجهتي أوغندا وتونس، هذا الشهر، وتضمنت استدعاء رباعي نادي "سوسطارة" أيمن محيوص، زين الدين بلعيد، هيثم لوصيف والحارس أسامة بن بوط.

وسيكون أشبال "الجنرال" على موعد تاريخي غدا السبت بملعب 5 جويلية، من أجل الظفر بأول لقب إفريقي تتدعم به خزائن النادي العريق، علما أن زملاء المهاجم أيمن محيوص عادوا بفوز ثمين في لقاء الذهاب بتنزانيا (2-1) الأحد الماضي.

ومن المنتظر أن يتواجد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بالمنصة الشرفية لملعب 5 جويلية الأولمبي من أجل حضور المقابلة النهائية لكأس الـ"كاف" وتشجيع أبناء "سوسطارة".

تصريحات بن شيخة عشية النهائي القاري: