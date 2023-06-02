أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، غداة إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون سقف الدين الأمريكي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 75,28 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 71,06 دولار للبرميل وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر.

وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونغرس يعلق سقف الدين الأمريكي البالغ 31,4 تريليون دولار إضافة إلى مؤشرات على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق اليوم مشروع قانون سقف الدين بما من شأنه أن يؤدي إلى تجنب عجز كارثي في سداد الديون وهزة عنيفة في الأسواق المالية.