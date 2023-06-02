كرة اليد: بوشكريو مدربا جديدا للمنتخب الوطني

عين التقني الجزائري صالح بوشكريو، مدربا جديدا للمنتخب الوطني لكرة اليد، خلفا للمدرب السابق رابح غربي، حسب ما أفاده بيان للاتحادية الجزائرية للكرة الصغيرة سهرة أمس الخميس.

وبهذا التعيين، يكون صالح بوشكريو قد سجل عودته على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني لكرة اليد للمرة السادسة في مسيرته كمدرب، حيث سبق له الإشراف على المنتخب في مونديال 1995، كأس إفريقيا 2000، مونديال 2001، وفي الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 وفي كاس إفريقيا 2016.

وفي نفس البيان، أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كذلك عن تعيين رابح غربي في منصب المسير العام للمنتخب الوطني (إناث و ذكور).

ومعلوم أن آخر ظهور للمنتخب الوطني كان في بطولة العالم الأخيرة 2023 التي جرت بالسويد وبولونيا، حيث سجل فيها مشاركة مخيبة منهيا المنافسة فيها في المركز الـ31 وما قبل الأخير.