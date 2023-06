Benchikha remercie Belmadi

Le coach de l’Union Sportive de la Médine d’Alger a remercié le sélectionneur national Djamel Belmadi qui a convoqué quatre joueurs du club algérois à rejoindre le stage des « verts ».

Ce geste, ajoute Benchikha motivera moralement les joueurs convoqués et l’USMA pour le match retour de la finale de la CAF face au club tanzanien Young Africans.

De son côté, le sélectionneur national Djamel Belmadi a annoncé la liste des joueurs convoqués pour le match face à l’Ouganda et la Tunisie, qui aura lieu ce mois dont quatre joueurs de l’USMA font partie notamment Zine Eddine Belaid, Haithem Loucif et le gardien Oussama Ben Bout.