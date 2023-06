Bouchekriou nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de Handball

Le technicien Salah Bouchekriou est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de handball, en remplacement de Rabah Gherbi, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (FAHB) jeudi soir dans un communiqué.

Bouchekriou (61 ans) revient à la tête des "Verts" pour la 6e fois après le Mondial 1995, CAN 2000, Mondial 2001, la période 2009-2013 et la CAN 2016.

La FAHB a également a annoncé la nomination de Rabah Gherbi au poste de manager général de équipes nationales messieurs et dames.

Le Sept national reste sur une décevante participation au dernier Mondial 2023 disputé en Suède et en Pologne, en terminant le tournoi à la 31e et avant-dernière place.