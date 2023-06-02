شوارع العاصمة تتزين بالأحمر والأسود

ستتلون كرة القدم الجزائرية يوم غد السبت باللونين "الأحمر و الأسود"، اللذان سيطغيان حتما على مدرجات ملعب 5 جويلية 1962، بمناسبة إياب نهائي الطبعة الـ20 لكأس الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) الذي يسعى فيه اتحاد العاصمة إلى تخطي عقبة ضيفه نادي يونغ أفريكانز التنزاني ومن ثم كتابة تاريخ جديد للفريق.

وبعد مشاعر الفرحة والافتخار التي غزت الأجواء، مباشرة عقب إعلان الحكم عن صافرة نهاية مقابلة الذهاب بدار السلام، معلنا فوز أبناء المدرب عبد الحق بن شيخة الذي تحقق بالطريقة والأداء، ها هي ساعة الحسم والفرحة الكبرى تقترب شيئا فشيئا، حيث لم يعد تفصل سوى سويعات على ملحمة كروية واعدة ستستقطب حوالي 60 ألف متفرج من جمهور الاتحاد الذين سيتفننون -دون شك- في صنع الأجواء الحماسية التي تليق بنهائي يحلمون فيه بتحقيق التتويج الإفريقي الأول لفريقهم وبالتالي الالتحاق بركب الفرق الجزائرية المتوجة إفريقيا (مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف).

منذ توليه لزمام العارضة الفنية لفريق اتحاد العاصمة، عرف مهندس المسيرة، المدرب عبد الحق بن شيخة كيف يوظف الخبرة المحترمة التي يملكها على الساحة الإفريقية ليكون بحق قائد ربان ناجح من خلال اللمسة الواضحة التي بدأت تتضح معالمها على أداء "أبناء سوسطارة" من مقابلة لأخرى، وتمكنوا بفضل الأداء المتميز من بلوغ نهائي كاس الكونفدرالية بكل ثبات وبكل عزم على رفع الكأس التي لا يمكنها إلا أن تكون عاصمية اتحادية هذه المرة.

ولأن المناسبة كبيرة والتتويج سيكون تاريخيا، فإن عشاق اتحاد العاصمة الذي يحتفل يوم 5 جويلية المقبل بذكرى إنشائه الـ86، قد شرعوا في صنع أجواء احتفالية مميزة عبر كل الأحياء العاصمية المعروفة بولعها الكبير بأصحاب الزي "الأحمر والأسود"، مثل أحياء باب الواد وسوسطارة وباب جديد والأبيار والقصبة على سبيل المثال لا الحصر، لأن فرحة التتويج المرتقب ستكون جزائرية وستثلج قلوب كل الجزائريين أينما كانوا.

ولم يسبق لأي نهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية أن عرف مثل هذا الإقبال والحماس لأن الأمر يتعلق ببساطة بجمهور عاصمي ذواق وفنان وصنع دائما التميز في الطريقة التي يتبناها لمساندة فريقه أينما حل وارتحل، زيادة على أن لعبة كرة القدم كانت وستبقى هي الرياضة الوحيدة القادرة على لم جميع الأطياف في مكان واحد وزمن واحد من اجل هدف واحد.

فسحر كرة القدم كرياضة، إضافة إلى الجمل الفنية الحماسية التي يحسن جمهور فريق اتحاد الجزائر تأديتها بشكل رائع، سيجعل من نهائي الطبعة الـ20 من كأس الكونفدرالية محطة فارقة في سجل هذه المنافسة القارية التي بدأ المتجول في شوارع باب الواد وتحديدا " السعات الثلاث" يشعر بها من خلال ... العملاقة المعلقة بين العمارات وصدح الأغاني الحماسية التي تدخل الحماسة في القلوب وتجعل من أجواء وأزقة هذه الأحياء الشعبية شبيهة بأجواء "الصامبا البرازيلية".

وبعيدا عن هذا الحي، وتحديدا في حي ديدوش مراد، طغت ألوان اتحاد الجزائر على المشهد من خلال اللافتات المرفوعة فوق النوافذ والشرفات مثلها مثل المشاهد التي تستوقف المارة بشارع العربي بن مهيدي الذي انطلقت فيه الاستعدادات للفرحة المنشودة لسهرة يوم السبت.

ولأن اسم الفريق مستعار منه، لم يحد حي سوسطارة الشعبي أو بالأحرى حي "سور وستارة" - التسمية الأصلية التي تعني الحي الذي يمر منه جزء كبير من أسوار المدينة - عن الركب من خلال الأجواء المميزة التي يصنعها عشاق الفريق في كل الأزقة، حتى وإن كان مقر النادي متواجد بالواجهة البحرية لباب الواد وتحديدا بشارع عبد الرحمان ميرة (مالاكوف سابقا).

فاللافتة الكبيرة المعلقة بهذا الحي و التي يتجاوز طولها عشرة أمتار والمدون عليها عبارة : "اتحاد الجزائر.. عائلة وتاريخ"، تختزل بسلاسة التعريف السوسيولوجي لسكان الحي وتعلقهم بفريقهم وبـ"الحومة" التي يتنفسون عبر أزقتها رياضة كرة القدم.

وتتميز هذه الأحياء العاصمية العتيقة التي تآكلت جدرانها من الرطوبة، بانبعاث رائحة السمك الممزوجة برائحة زيت الزيتون القادمة من جبال منطقة القبائل أو جيجل وبقصائد الغناء "الشعبي" وتحديدا القصائد الخالدة للحاج محمد العنقة. فساكنة هذه الأحياء من مناصري اتحاد الجزائر أو مولودية الجزائر تحرص على التلذذ والاستمتاع بتلك الأوقات الجميلة التي تصنعها الساحرة المستديرة.

والأكيد أن يوم غد السبت (3 جوان 2023) سيكون مشهودا بالنسبة لاتحاد الجزائر وجمهورها- بل شعب- الأحمر والأسود الذي يتوق إلى رفع النجمة الأولى وتحقيق التتويج الإفريقي الذي كان دوما من بين الأهداف المسطرة للفريق منذ 86 سنة من التواجد وهو التتويج الذي سيثلج دون شك قلوب مؤسسي الفريق الذين حرصوا على أن يكون فريقهم متميزا بأدائه وبالروح الجميلة لأنصاره.

وأخيرا، يجب أن تكون نسخة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2023 من نصيب اتحاد الجزائر ... هذه هي قناعة بن شيخة وكتيبته العازمة على تحقيق التتويج المنشود سهرة يوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي وإهداء الجزائر لقب إفريقي آخر يكون مسك ختام سنة كروية محتشمة خاصة بالنسبة لأندية الجزائرية الأخرى التي شاركت في المنافسات الإفريقية.