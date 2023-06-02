زيتوني: فرص كبيرة للتصدير في المنطقة الإفريقية الحرة

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين لتكثيف الجهود للاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة في منطقة التجارة الحرة الإفريقية لدخول أسواق جديدة على مستوى القارة السمراء.

تأتي هذه الدعوة في إطار مشاركة زيتوني في أشغال المعتكف الوزاري والدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لوزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي احتضنته بحر الأسبوع الماضي العاصمة الكينية نيروبي.

هذا الحدث خصص لمناقشة بعض المسائل العالقة في مجال المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ والمتعلّقة بقطاع السيارات ومكوناته وقطاع النسيج والملابس.

وبهدف تشجيع التجارة البينية بين دول القارة، التي تمتلك فيها المنتجات الوطنية تنافسية كبيرة وفرص واعدة، ستُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتُعزز مكانته في القارة الإفريقية، فإنّ المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مدعوون إلى التحضير لدخول أسواق جديدة في القارة عبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية، على حد ما شديد عليه الوزير.

ووعد الطيب زيتوني بمرافقة، باعتباره المسؤول الأول على قطاع التجارة وترقية الصادرات، كل المتعاملين، ودعمهم لبلوغ الهدف المنشود ورفع حجم صادراتنا.