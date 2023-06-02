صعود تاريخي لنجم بن عكنون

حقق نجم بن عكنون، اليوم الجمعة، صعودا تاريخيا إلى الرابطة المحترفة الأولى بعدما حسم المواجهة "النهائية" ضد الملاحق ترجي مستغانم في إطار الجولة الـ30 والأخيرة من مقابلات الرابطة الثانية (وسط-غرب).

ورغم أن النادي العاصمي كان يحتاج لنقطة التعادل فقط من أجل الظفر ببطاقة الصعود، إلا أن زملاء اللاعب المخضرم عبد الرحمن حشود حققوا الفوز بهدف وحيد سجل في الشوط الثاني بعد تنفيذ ركنية.

وبهذا ينهي النادي العاصمي البطولة في صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ترجي مستغانم الذي اكتفى بالوصافة برصيد 65 نقطة.

ويلتحق نجم بن عكنون بالصاعد الآخر عن مجموعة وسط شرق، اتحاد سوف، الذي حسم بطاقة الصعود قبل جولتين على نهاية البطولة.

نتائج الجولة الـ30 والترتيب النهائي:

أولمبي المدية - مولودية سعيدة 2-0

سريع غليزان - جمعية وهران 3-3

رائد القبة - شبيبة تيارت 2-0

نجم بن عكنون - ترجي مستغانم 1-0

صفاء خميس مليانة - نصر حسين داي 2-2

مستقبل وادي سلي - شباب المشرية 1-0

شباب تموشنت - وداد تلمسان 2-1

غالي معسكر - وداد بوفاريك 2-0

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 69 30 صعد إلى الرابطة المحترفة الأولى

--------------------------------------------------------------------

2. ترجي مستغانم 65 30

3. شبيبة تيارت 58 30

4. شباب المشرية 51 30

--. شباب تموشنت 51 30

6. مستقبل وادي سلي 49 30

7. صفاء خميس مليانة 43 30

8 . وداد بوفاريك 41 30

9. نصر حسين داي 36 30

10 . جمعية وهران 35 30

11. غالي معسكر 34 30

--. رائد القبة 34 30

--. أولمبي المدية 34 30

---------------------------------------------------------------

14. مولودية سعيدة 30 30 سقط إلى قسم ما بين الرابطات

15. وداد تلمسان 25 30 سقط إلى قسم ما بين الرابطات

16. سريع غليزان 01 30 سقط إلى قسم ما بين الرابطات.