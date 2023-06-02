أولمبي المدية يفوز بثنائية ويضمن البقاء

تمكن، مساء اليوم، أولمبي المدية من تحقيق الفوز على أرضية ميدانه بثنائية نظيفة دون رد أمام مولودية سعيدة في الجولة الأخيرة من الرابطة الثانية هواة ليضمن بذلك بقاءه في البطولة.

وتمكن أبناء التيطري من الوصول إلى شباك المولودية في الدقيقة 53 بواسطة رويغي ثم عزز بوخاتم التقدم في الدقيقة 79 بركلة جزاء أعلن عنها الحكم بوكواسة.

أنصار الأولمبي يحتفلون بالفوز وضمان البقاء

وصنعت جماهير وأنصار أولمبي المدية أجواء فرح عارمة بشوارع المدينة عقب الفوز الذي حققه فريقهم وضمن به البقاء في قسم الهواة على حساب مولودية سعيدة.

ويأمل الأنصار من السلطات المحلية أن تولي اهتمامها بالفريق الموسم المقبل وتدعيمه حتى لا تتكرر معاناة الأولمبي بسبب الأزمة المالية وتمكين الإدارة من تسديد الديون العالقة المقدرة بـ14 مليار سنتيم التي حرمت الأولمبي من الانتدابات وخوض مشوار البطولة بالفريق الرديف.