Zitouni appelle les opérateurs économiques à s’orienter vers la ZLECAF

Le ministre du commerce et de la promotion des investissements Tayeb Zitouni a appelé les opérateurs économiques nationaux à multiplier leurs efforts et saisir toutes les opportunités d’exportation qui leur sont accordées dans a Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), afin d’exploiter de nouveaux marchés dans le continent africain.

Les travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAf, tenus la semaine passée dans la capitale du Kenya Nairobi, ont été consacrés à l’examen de quelques questions en suspens dans le cadre des pourparlers concernant le secteur automobile, les textiles et vêtements.

Zitouni a promis aux opérateurs, en sa qualité de ministre du commerce et de la promotion des investissements, à accompagner l’ensemble des opérateurs et de les soutenir afin d’atteindre l’objectif d’augmenter nos exportations.