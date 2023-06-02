سحب مليوني صحيفة سوابق قضائية عن بعد

تم سحب قرابة مليوني صحيفة سوابق قضائية رقم 3 عن بعد، خلال السنة المنصرمة (2022) حسب ما أفاد به مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل، مصطفى موجاج.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح موجاج أنه بفضل انتهاج مسار الرقمنة، تم خلال السنة الماضية سحب 1.805.431 صحيفة سوابق قضائية رقم 3 عن بعد، على المستوى الوطني و45.815 صحيفة أخرى سلمت للجالية الوطنية والأجانب الذين سبق لهم الإقامة وذلك على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالإضافة إلى استخراج عدد من الوثائق على غرار شهادة الجنسية، كما يمكن لأي مواطن جزائري استخراج نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس عبر الانترنت مؤشر عليها الكترونيا.

وأبرز موجاج أن هذه الإحصائيات تعكس نتائج التحول الرقمي الذي انتهجته وزارة العدل للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن وإضفاء الشفافية أكثر عن تسيير الشأن القضائي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وإلغاء الدعامة الورقية تدريجيا.

وفيما يخص خدمة الشباك الوطني الالكتروني، أفاد موجاج أن هذه الخدمة تتيح للمتقاضين ومحاميهم وموكليهم إمكانية الاطلاع عن بعد على مآل قضاياهم وسحب النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية من أية جهة قضائية عبر الإقليم الوطني، حيث تم إحصاء 381.012 عملية اطلاع على مآل القضايا، و تسليم 81.549 حكم وقرار صادر عن الجهات القضائية، خلال السنة الماضية.

من جهة أخرى، يضيف نفس المسؤول، تم تطوير نظام آلي لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية والذي سهل من عملية تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية المحكوم بها، و ذلك انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني.

وفي سياق ذي صلة، تم إنشاء أرضية رقمية للمحامين تتيح لهم تبادل العرائض والمذكرات عبر الإنترنت، في القضايا المدنية على مستوى المجالس القضائية، انطلاقا من أي مكان وتجاوز النمطية في تسيير الجلسات التي تتطلب الحضور المادي بالمجلس القضائي، مع الإبقاء على الحضور في جلستي المرافعة و النطق بالقرار.