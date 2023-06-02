قالمة: وفاة شاب بصعقة كهربائية

لقي شاب في الـ29 من العمر حتفه، مساء اليوم الجمعة ، داخل مستودع خاص بإحدى مشاتي بلدية ڨلعة بوصبع بڨالمة، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، حسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية.





وبحسب المصدر نفسه، فإن الضحية تعرض لصعقة كهربائية ، لما كان يمارس أعمال صيانة بمستودعه الخاص، الواقع بمشتة العزلة التابعة إداريا لبلدية ڨلعة بوصبع.





وقد تم نقله على متن سيارة خاصة إلى مفر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقلعة بوصبع، ومنها نقل على متن سيارة الإسعاف للوحدة، إلى مستشفى عقبي، أين أكد الطبيب المعاين أنه متوفى.