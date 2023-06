Deux géants US pour l’exploration du gaz en Algérie

Les géants américains, Exxon Mobil et Chevron, sont en négociations avancées avec l’Algérie sur un accord qui leur permettrait de forer pour la première fois en Algérie, a rapporté le Wall Street Journal dans son édition d’aujourd’hui.

Le journal, a révèle que les accords entre l’Algérie et les deux géants américains pourraient aboutir d’ici la fin de l’année 2023, citant le P-DG de Sontrach, Toufik Hakkar.

On doit rappeler que Chevron avait signé un mémorandum d’entente avec Sonatrach pour l’exploration et le forage des gisements de gaz en 2020 et que l’Algérie compte augmenter sa production en pétrole, actuellement de 205 millions de tonnes, de 2% par an.