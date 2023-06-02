المدية: ارتفاع في مياه سد كدية أسردون

سجلت مديرية الموارد المائية لولاية المدية ارتفاعا في منسوب السدود التي تموّن الولاية، خاصة مع الأمطار الغزيرة المتساقطة خلال الأيام الأخيرة.





وكشف مدير الموارد المائية في تصريح إعلامي، أنه تم تسجيل نسبة ارتفاع في سد كدية أسردون بالبويرة بـ مليوني مترمكعب، كما عرف سد الصافي ببني سليمان حشد كمية 200 ألف متر مكعب، إضافة الى تحسن ملحوظ في سلسلة جريان أودية الشفة ما يبشر بصائفة مريحة على الساكنة بخصوص الـمادة الحيوية.

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية مزيدا من التساقطات المطرية الرعدية في الساعات والأيام القادمة، وهو ما سيرفع كمية الحشد المائي وارتفاع منسوب السدود والأنظمة التي تزود ولاية المدية بالمياه.