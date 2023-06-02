تيبازة : عائلات تقتحم خيم المنكوبين بخميستي

كشفت مصالح ولاية تيبازة مساء اليوم الجمعة أن عائلات اقتحمت الخيم التي كانت تأوي عائلات منكوبة بمركز العبور المتواجد بالقاعة المتعددة الرياضات، وظهرت في فيديو على أنها عائلات متضررة من الفيضانات.

وذكرت خلية الإعلام والاتصال بالولاية أنه "بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعائلات متواجدة بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية خميستي، المخصصة كمركز عبور للمتضررين من جراء الفيضانات الذين تم إحصاؤهم من قبل لجنة الدائرة المختصة، حيث تطالب، تلك العائلات، بأحقيتها في الاستفادة من السكن بعد الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة".

ونوهت ذات الخلية : "نحيط علم كافة المواطنين أن جميع العائلات التي كانت متواجدة بمركز العبور وعددها 16 عائلة تضررت منازلها جراء السيول قد تم ترحيلها إلى سكنات جديدة تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية".

وتابعة خلية الإعلام والاتصال: " أما عن تلك العائلات التي ظهرت في الفيديو، فهي عائلات قامت باقتحام تلك القاعة وشغلت أماكن داخل الخيم المنصوبة بغرض الاستفادة من السكن، لا علاقة لها بتاتًا بعملية تعويض العائلات التي تضررت منازلها جراء الفيضانات".