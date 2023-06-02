اختتام فعاليات دورة "كلنا ضد الحبوب المهلوسة"

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الكروية التي حملت شعار "كلنا ضد الحبوب المهلوسة" في إطار مشروع فرسان التحدي الذي تقيمه منظمة لقاء الجزائر المكتب الولائي بالنعامة تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة وبالتنسيق مع النادي الرياضي المشعل .





الدورة التي احتضنها المركب الرياضي الجواري بالنعامة شارك فيها 16فريقا يمثلون ولايتي النعامة والبيض تنافسوا في شكل بطولة مصغرة طيلة 23يوما ، وعلى هامش المنافسة الرياضية كانت تنظم الحملات التحسيسية والتوعوية ضد خطر تعاطي الحبوب المهلوسة التي تؤدي إلى الإدمان ومنه إلى الجنون.





وقد أشرف كل من رئيس دائرة النعامة ورئيس البلدية ومدير الشباب والرياضة على حفل توزيع الميداليات وكأس الدورة على الفريق الفائز في حضور جمهور غفير.