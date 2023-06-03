أمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت باستمرار تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بوسط وشرق وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطارا رعدية مصحوبة بحبات البرد ستتساقط على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، الشلف، الجلفة، البويرة، تيزي وزو، وبجاية. وذلك ابتداء من اليوم السبت على الساعة الثالثة (15:00) مساء إلى غاية الساعة الثالثة (03:00) من صباح يوم غد الأحد وتتراوح كمية الأمطار المتوقعة من 20 إلى 40 ملم وقد تتجاوز 50ملم.

كما ستمس هذه الأمطار أيضا ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، عين الدفلى والمدية. بداية من اليوم السبت في الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة السادسة (06:00) صباحا من يوم غد الأحد وتقدر كمية الأمطار المتوقعة من 40 إلى 70 ملم وقد تتجاوز 80 ملم.

وتنقل هذه الأمطار أيضا من الساعة السادسة (18:00) مساء هذا السبت إلى غاية الساعة منتصف النهار من يوم غد الأحد إلى ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة. تصل كمية الأمطار المتوقعة من 20 إلى 40 ملم و قد تتجاوز 50 ملم .