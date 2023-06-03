أمطار غزيرة وزوابع رملية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة وهبوب رياح مثيرة لزوابع رملية وتطاير الرمال في عدة ولايات بوسط وشرق وغرب البلا.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطارا غزيرة ستواصل تساقطها نهار اليوم إلى غاية الثالثة بعد الزوال على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، الجلفة، المسيلة، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو وبجاية.

وستتراوح كمية الأمطار المتساقطة بهذه الولايات بين 20 و40 ملم

كما أعلنت مصالح الإرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر عن تساقط أمطار تكون في بعض الأحيان رعدية على ولايات سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، بسكرة والطارف.

من جهة أخرى ستشهد ولايات الوادي، تقرت، المغير، وأولاد جلال بداية من منتصف نهار هذا السبت إلى غاية الساعة التاسعة ليلا هبوب رياح مثيرة لزوابع رملية وتطاير للرمال قد تحجب مدى الرؤية.