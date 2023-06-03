البويرة: قتيل وخمسة جرحى في حادثي مرور

توفي شخص وأصيب خمسة آخرون في حادث مرور واصطدام تسلسلي لمركبات وقعا صبيحة اليوم السبت في الطريق السيار شرق ـ غرب في شطره العابر لإقليم ولاية البويرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان، بأن إسعافاتها تدخلت صبيحة هذا السبت في حدود الساعة السادسة وسبع وأربعين دقيقة (06:47) من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر في المكان المسمى بلحناش ببلدية جباحية دائرة ولاية البويرة.

وأضاف نفس المصدر بأن الحادث الذي نجم عن اصطدام ما بين شاحنة وسيارة خلف وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 12 و52 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية فيما تم تحويل المتوفى البالغ من العمر 62 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.

وبنفس الطريق السيار وقع صباح اليوم أيضا اصطدام تسلسلي لعدة مركبات على مستوى إقليم بلدية القادرية في اتجاه البويرة.

وحسب مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" فقد خلف هذا الاصطدام التسلسلي إصابة شخص بجروح.